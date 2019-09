Piden castigo para Kiko por humillar a Hugo en 'GH VIP': pone su plato en el suelo para que coma "como un perro" Ecoteuve.es 24/09/2019 - 13:30 0 Comentarios

El andaluz esparció también la ropa del cantante por el suelo de la casa

Continúa la guerra en la casa de GH VIP entre el 'trío del búnker' formado por Hugo, Adara y Dinio y el resto de concursantes. Y aunque parecía que ambos bandos habían firmado un alto al fuego por la insostenible situación que se estaba viviendo, en las últimas horas una nueva bronca ha reactivado todos los focos de combate.

En esta ocasión, ha sido Kiko Jiménez el que ha prendido la mecha con varios gestos de desprecio hacia Castejón que han sido condenado por los espectadores de Telecinco. El primero de ellos ocurrió este lunes, cuando el novio de Sofía Suescun trató de humillar a Castejón dejando su plato en el suelo "para que coma como un perro". Así lo denuncia el propio Hugo, que se quejó de lo sucedido en una conversación con su aliado Dinio. No obstante, aun no han trascendido las imágenes del momento.

"Me dijo que como era como un perro, me ponía el plato en el suelo del jardín. Se está pasando de la raya. Me está llamando perro y me lo puso en el césped para que me lo coma. ¿Quieren que me calle?", denunció Hugo. "Si el Súper ve algo grave, tomará alguna medida", le respondió Dinio en una opinión que han compartido los partidarios de Hugo Castejón. "Él ya se está retratando", insistía el ex de Marta Sánchez.

Vídeo dedicado a los que dicen que Hugo es un provocador, a @ghoficial y a @mediasetcom por si a alguien le da por reflexionar y parar estas cosas a tiempo.

Está edición me produce un rechazo y un asco inmenso.#SomosLaAudiencia23S#GHVIP23S pic.twitter.com/6PXJykHctQ — Virginia Cancat (@VCancat) September 23, 2019

Este no ha sido el único feo que ha tenido Kiko con Hugo Castejón. En las últimas horas, se ha hecho viral en redes sociales un vídeo en el que el extronista esparce la ropa de su compañero por el suelo del baño. El joven se encontró varias prendas del cantante amontonada junto al lavabo y, enfadado por su desorden, decidió repartirlas por toda la habitación para que se las encontrara.

Todo ello, en un acto de provocación que intentaron reprimir algunas de sus compañeras, como Estela Grande. "Os pido que no la recojáis, no seáis tan sumisas. Dejadla por el suelo", le insistió Kiko a las concursantes, que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo.

Cuando Cantinflas le tira la ropa a Hugo al piso regada #SomosLaAudiencia23S pic.twitter.com/9GEuRZaUcj — maribel gonzalez ???????? (@lebiramgonzalez) September 23, 2019

@elprogramadear Obviáis insultos y acciones contra Hugo que vemos en el 24h: tirar y pisotear la ropa , ponerte el plato de comida en el suelo , amenazarte con que no vas a comer , que tratas mal a las mujeres eso todo el macarra de Kiko .De esto no se habla , — Caye Villanueva (@CayeNekane) September 24, 2019

Mirad lo que le hacen a Hugo.... Lo leí en el blog del gato encerrado. Le dejaron el plato de comida en el suelo porque dice kiko que es un perro ???? después el único malo es Hugo.... #SomosLaAudiencia24S #GHVIP24S pic.twitter.com/eNmiXkr6Yp — ???? María Duny ???? (@DunyMaria) September 24, 2019

Y que le dice y hace Kiko a Hugo? Por ejemplo ponerlo de perro y poner 1 plato e. El suelo Ee? — Maria Caña (@marimari072081) September 24, 2019

Todo el mundo tiene el derecho a que no se les humille, y la mugrepandi han humillado muchísimo. Ayer mismo Kiko le puso un plato de comida en el suelo a Hugo para que lo comiese como un perro. Eso te parece normal? — MartinC2000???????? (@C2000Martin) September 24, 2019

@ghoficial Una cosa es discutir, ya que es obvio. Y otra MUY DIFERENTE es que Kiko le ponga el plato a Hugo en el suelo y le diga que como es un perro, que coma ahí. Y que además coja su ropa y se ponga a tirarla por toda la casa y a PISARLA.

A ver si hacéis algo pronto #GHVIP24S — kylie (@kingbvd) September 24, 2019

Vale que Hugo a veces es insoportable. Pero es el único junto con Adara y Dinio que están haciendo gh. Lo del perro del plato de Hugo de Kiko, me parece fatal y de lo peor, ruin — lolarock (@lolaequijada) September 24, 2019

#SomosLaAudiencia23S pido a @ghoficial una nominacion o expulsion disciplinaria a mila y a kiko. Una por llamar maltratador a hugo y al otro por ponerle el plato de comida a hugo en el y tirarle la ropa al suelo. Por menos se han expulsado a concursantes. — Manuel Yellow (@YellowManuel) September 24, 2019

Lo mas vergonzoso de todo es que el programa deje impune todo lo que está pasando con Kiko y Cejas... las amenazas,el plato de comida en el suelo, el café, los insultos continuos,cruzarse con Hugo e insultarle y provocarle constantemente.... y el programa no hace NADA — Dany (@DanyTalavera) September 24, 2019