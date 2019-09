Mariló Montero cuenta a Toñi Moreno su dramática historia familiar: "La vida ha sido puta contigo" Ecoteuve.es 24/09/2019 - 12:15 1 Comentario

La presentadora regresa a televisión con un programa de entrevistas en Canal Sur

Mariló Montero regresa a la televisión con un nuevo programa en Canal Sur. Es, asimismo, su regreso a la autonómica andaluza, donde desarrolló toda su carrera hasta su desembarco en TVE.

Mariló Montero charló este lunes con Toñi Moreno en el programa Un año de tu vida. Allí recordó su trayectoria profesional, especialmente su paso por Andalucía Directo.



Toñi Moreno también preguntó a Mariló Montero por su etapa en TVE cuando, según la andaluza, sufrió una campaña de "acoso y derribo". "Era una época en la que nacían las haters, el Trending Topic y empezaban los digitales, que sacaban información a 'saco Paco", explicó, por su parte, Montero.

Lea también: Mariló Montero: "Podemos es la extrema izquierda blanqueada y Pablo Iglesias es un psicópata"

"Si alguien puede haberse hecho una imagen de Mariló supedita a haber metido la pata, vale, la he metido, pero yo eso no lo haría con ningún compañeros Entre compañeros, eso no se hace", dijo tajante.

La muerte del padre y el hermano de Mariló Montero en dos accidentes de coche

Toñi Moreno también preguntó a su compañera y amiga por los "palos" que ha sufrido Mariló Montero. "La vida ha sido puta contigo", comentó. "La vida es como es. Venimos para estar un momento y marcharnos y eso lo sabemos todos. Sabemos que vamos a sufrir y vamos a tener momentos de felicidad. Depende de nosotros que seamos felices", explicó.

"Mi madre tuvo una enfermedad muy dura. Mi padre se mató con una de mis mejores amigas en un accidente de coche. Mi hermano también se mató en otro accidente de coche. Luego vino el atentado de Carlos [Herrera]. Y todo en un par de años", recordó la presentadora. "¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa encerrada? La vida es como es", asume.