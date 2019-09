Implacable consejo político de una madre a su hija en 'First Dates': "Si es de izquierdas, dile 'hasta nunqui" Ecoteuve.es 24/09/2019 - 11:05 0 Comentarios

Estela dijo a Miguel que ella era "de derechas" porque "es lo que he aprendido en casa"

La política terminó de rematar la cita entre Estela y Miguel, dos jóvenes de 18 años que, a priori, tampoco parecía que fueran a llegar muy lejos en First Dates. Ella empezó diciendo que el amor le ha tratado "fatal" porque es una "persona muy buena": "Yo creo en el destino y en el karma".

Miguel, en cambio, prefirió no hablar de "relaciones" sino de "cosas de niños". "Yo me considero una persona madura, pero por todo lo que me ha pasado en esta vida y Miguel me parece muy niño para mí", dijo esta esteticista a las cámaras del programa.

La cosa viró a peor cuando él sacó el tema de las relaciones abiertas, algo a lo que "no me cierro". "Yo estoy cerrada totalmente. Soy muy celosa, celosa compulsiva. Si tú eres mío, eres mío. Y no te vayas por ahí que te hago aguarrás. Me gusta que la persona sea mía nada más", dijo Estela horrorizada.

La cita empeoró cuando ella preguntó a Miguel por su ideología política. "Soy apolítico. Ahora mismo no me interesa. Pero voté un poco más a izquierdas", dijo él a lo que ella afirmó que toda su familia es del PP, de derechas y es lo que he aprendido en casa".

Hecha un mar de dudas, la madrileña se levantó al baño para llamar a su madre y pedirle consejo. "Vaya tela mama... El chaval no es feo, pero es muy raro", comenzo explicando Estela para después decir que era de izquierdas a lo que su progenitora fue implacable: "Entonces dile adios, 'hasta nunqui". Y, efectivamente, ambos salieron del restaurante separados.