Risto Mejide critica la ropa de unos acróbatas marroquíes: "No llevéis nada de USA, su política migratoria es una lacra"

El juez lanzó un mensaje contra las medidas xenófobas del actual gobierno americano

Got Talent vivió en la segunda gala de audiciones de su quinta edición en Telecinco momentos de gran emoción y otros de absoluto espectáculo. Varios de los culpables de ello fue un grupo de acróbatas marroquíes llamado Acrobarcelona que llegó al programa para "enseñar a todo el mundo nuestro arte y buscar otra oportunidad".

Los concursantes realizaron todo tipo de piruetas y volteretas en un número con el que lanzaban un mensaje a favor de la integración. En los segundos finales de la actuación, todos desaparecieron del escenario ante el sonido de varias sirenas de policía. Y aunque los cuatro jueces terminaron dándole el pase a la siguiente fase, Risto Mejide se mostró algo reticente por una contradicción en la vestimenta que llevaban.

El catalán criticó que llevar ropa con la marca USA era ir en contra de los valores que estaban defendiendo. "Me ha gustado porque han sonado unas sirenas y os habéis ido corriendo. Me ha sonado a reivindicación porque ahora mismo, como vosotros, hay mucha gente que quiere su oportunidad en Europa y gente como Salvini no les está dejando. Así que me alegro que estéis aquí demostrando que hay gente con talento", empezó diciendo Mejide.

No obstante, enseguida anunció su 'no' por el vestuario elegido para la actuación: "No me gusta que promocionéis un país cuya política migratoria está siendo una lacra. No deberíais llevar nada de EEUU", señaló Risto antes de que Santi Millán intermediara para convencerlo de que rectificara en su veredicto. Finalmente, los acróbatas se llevaron los cuatro 'síes' del jurado.