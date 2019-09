La confesión de Jorge Javier Vázquez: "Soy el único que no ha ligado en Telecinco" Ecoteuve.es 23/09/2019 - 18:43 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' asegura no haber intimado con nadie de la cadena

Alba Carrillo centralizó este lunes uno de los debates de Sálvame sobre lo ocurrido en los últimos días en GH VIP. La modelo ha confesado dentro de la casa que lleva seis meses de noviazgo con el presentador de Mediaset Santi Burgoa y los tertulianos de Telecinco han analizado los motivos por los que ha decidido hablar de esta incipiente relación.

Jorge Javier y sus colaboradores comenzaron opinando sobre el enfado de Alba Carrillo en el debate de este domingo después de que Jordi González la obligara a ver la foto de la boda de Feliciano López con su novia Sandra Gago. El reality se saltó sus propias normas para darle a la concursante esta información y la modelo se quejó acusando a la dirección del programa de intentar desestabilizarla.

Gema López aseguró que tenía que ser la propia Alba la que tenía que superar "los complejos de haberse iniciado en su carrera mediática por lo que se ha iniciado": "Mientras ella le dé importancia a gente como Hugo que utiliza eso para atacarla, nadie se va a olvidar. Por eso me parece un error que haya dicho que tiene un nuevo novio estando dentro del reality", ha señalado la periodista.

"¿No os llama la atención gente que sólo sale con famosos?", preguntó Antonio Montero. "Son solo dos o tres", comentó López. "Pero es una cuestión práctica, al final si trabajas en la tele, te relacionas con gente que trabaja en la tele", señaló entonces Jorge Javier antes de hacer una confesión.

"Yo soy la única persona que no ha ligado dentro de Telecinco", añadió el presentador mientras Belén Ro le rebatía. "No sé si has llegado a culminar, pero ligar sí has ligado", apuntaba la tertuliana mientras el catalán aseguraba no acordarse. "Pues mira que hay mucho arcoiris en Telecinco... pero a mi me deben ver como una vieja gloria", sentenció entre risas.