Belén Esteban y Belén Ro, en guerra por Raquel Mosquera: "Me he partido la cara por ti" Ecoteuve.es 23/09/2019 - 18:25

Las colaboradoras de 'Sálvame', cada vez más distanciadas en Telecinco

La amistad de Belén Esteban y Belén Rodríguez se encuentra atravesando una gran crisis. Después de 20 años de relación, las tertulianas han comenzado una guerra que encuentra su detonante en GH VIP y en la amistad de la segunda con Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David Flores.

El pasado sábado, Belén Ro llevó al límite a Raquel Mosquera durante el debate del reality de Telecinco y Belén Esteban no ha dudado en echárselo en cara. Fue entonces cuando Rodríguez le reprochó que se posicionara con la peluquera.

"Me he partido la cara por ella 20 años, siempre, en cualquier tema y, de llegar a la situación del otro día, a mí sí me molesta que una compañera y amiga mía se ponga de parte de Raquel Mosquera, que la que tuvo que sacar la cara por mí fue Lucía Pariente. Aparte de eso, la adoro", dijo molesta.

"Nunca te he pedido que estés a mi lado, me voy a callar porque iba a decir una cosa que si la digo íbamos a tener un problema", respondió Esteban, que defendió su derecho a no darle la razón a Rodríguez por el simple hecho de ser su amiga. "No dudo que si me pasara algo que iba a tener en el primer puesto a mi amiga Belén, son cosas de trabajo que estamos chocando y me duele", lamentó la de San Blas.