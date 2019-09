Pedro Cavadas defiende a Amancio Ortega y sus donaciones a la Sanidad: "Podría quemar o tirar su dinero" Ecoteuve.es 23/09/2019 - 13:31 0 Comentarios

El cirujano dijo que las críticas que recibe el dueño de Inditex "no son comprensibles"

"Hay cosas que son honestas y son beneficiosas las haga quien las haga, te caiga bien o te caiga mal"

Pedro Cavadas, popularmente conocido como el 'doctor milagro' por sus reconstrucciones, fue uno de los invitados de Cristina Pardo en el programa que presenta en La Sexta. El cirujano fue muy sincero al opinar sobre las críticas que recibe Amancio Ortega por sus donaciones a la sanidad pública: "No son comprensibles".

"La sanidad pública no debería sostenerse mediante la caridad voluntaria que sirve para blanquear ciertas prácticas empresariales y lavar su imagen, sino mediante la eliminación obligatoria de privilegios fiscales a los multimillonarios", sostuvo en su día Isa Serra, líder de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas.

"Hay cosas que son honestas y son beneficiosas las haga quien las haga, te caiga bien o te caiga mal", empezó diciendo Cavadas en defensa al dueño de Inditex. "Es una persona que tiene su dinero privado y podría tirarlo, podría quemarlo, podría dedicarlo a cualquier cosa y lo dona a la Sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes".

"Lo siento pero se llame como se llame quien haga eso, es digno y elogiable. Y es que a los que critiquen eso de 'la sanidad no puede depende de limosnas' espero que no tenga nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología porque si lo tuviera estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre", concluyó.