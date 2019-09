La venganza de Roncero con Cristóbal Soria: le regala un cruasán "gordo" tras la victoria del Madrid al Sevilla Ecoteuve.es 23/09/2019 - 13:31 0 Comentarios

El andaluz le había lanzado el miércoles fideos a la cara por los goles de Di María

En el fútbol la alegría siempre va por barrios. Y cualquier burla al equipo rival te puede venir en contra en cuestión de días en un azaroso lance del destino. Esto es lo que ha ocurrido entre Cristóbal Soria y Tomás Roncero, que se volvieron a ver las caras este domingo en El Chiringuito tras la victoria del Madrid al Sevilla en liga.

El periodista merengue tuvo la oportunidad de vengarse del andaluz tan solo cuatro días después de ser humillado por este en el plató de Mega. Todo ocurrió el pasado miércoles, cuando Soria recibió a Roncero lanzándole fideos a la cara para mofarse de la paliza que le dio el PSG al Madrid en Champions con dos goles del Di María (apodado 'el fideo').

Este domingo, se viró la tortilla y fue el Madrid quien derrotó al Sevilla, equipo del que Soria es seguidor, con un gol del francés Benzemá. Roncero aprovechó la oportunidad y apareció en la tertulia de Josep Pedrerol con un cruasán de regalo para su compañero. "No os toquéis por favor", empezó pidiéndole a ambos el presentador.

"Lo tuyo fue faltón, nosotros somos más educados. Como esto va de gastronomía, mañana al levantarte vas a estar hecho polvo, así que te he traído un cruasán. Esto mañana por la mañana va a ser cruasán gordo, te lo puedes tomar con leche por si se te atasca", empezó diciendo irónico Roncero.

"Esto es para que aprendas que del Madrid no hay que reírse nunca. Y segundo, que te has convertido en un hombre imprescindible en las victorias del Madrid", añadió con sorna mientras Soria le miraba en silencio, abanico en mano, intentando no inmutarse.