La sorprendente confesión de una joven en 'First Dates': "No me gustan los chicos gordos porque sudan" Ecoteuve.es 23/09/2019 - 12:53 0 Comentarios

Izaskun impactó a todos en Cuatro al hablar de cómo prefiere a los hombres

Carlos Sobera volvió a abrir este fin de semana las puertas del restaurante de First Dates con el objetivo de recibir la visita de nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor en el dating de Cuatro. Y de entre todas las citas que se celebraron, destacó la de Izaskun y David, dos jóvenes que terminaron chocando por sus gustos e intereses.

La vasca dejó a todos sin palabras nada más poner un pie en el local al describir cómo le gustan los hombres: "Que sea responsable, que le guste el mundo del motor. Que sea alto, guapo, que tenga un trabajo...", empezó diciendo antes de saltar a lo físico.

"No me gustan gordos, porque luego sudan. No sé, es algo que no puedo...", comenzó señalando entre risas. "Y hay gordos muy guapos, pero no sé por qué, porque yo he sido gorda igual, así que...", añadió antes de conocer a David, un chico que no dejaba de mirarle a los pechos durante la velada. "Se me iban los ojos a su escote, es imposible no mirarlo", apuntó el chico entre risas.

Finalmente, ambos acabaron desencantados al conocer sus profesiones. David confesó ser un militar "por vocación", algo que no gustó nada a Izaskun, reacia a este tipo de instituciones. "Soy antipolítica y si me mojo, soy más tirando a vasquita. Entonces... buf. Mi abuelo fue militar, pero yo lo tengo cruzado", reconoció minutos antes de que la cita fracasara con ambos decidiendo no tener un segundo encuentro con el otro.