Íker Jiménez: "A Fernando García y Juan Ignacio Blanco se les hizo una campaña muy injusta de dejarlos como mala gente" Ecoteuve.es 12:54 - 23/09/2019 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' ensalza el "coraje" de Fernando García, el padre de Miriam

"Fuimos absolutamente escrupulosos y solo buscamos la información", dijo en su defensa

"El mensaje que algunos aplauden es que agaches la cabeza y te calles"

El especial que Cuarto Milenio hizo para abrir temporada sobre Alcàsser sigue teniendo repercusión. Ramón Campos, creador del documental de Netflix, se mostraba muy crítico con el trabajo realizado por Íker Jiménez al afirmar que había dado voz a "una mentira" y que había sido "una desvergüenza absoluta".

El periodista cerró el programa de este domingo con una valiente reflexión sobre la polémica y, aunque en ningún momento se dirigió directamente al productor, sus palabras si le contestaban de alguna forma. "Intentamos hacerlo como mejor supimos, estuvimos muy a gusto y yo tengo un equipo que no hay otro igual", empezó diciendo.

"Asumí que al día siguiente, me iban a llover los palos. Creo de verdad que fuimos absolutamente escrupulosos y solo buscamos la información. No ahondamos en nada", dijo en su defensa el presentador de Cuatro, que insistió en que él no era dueño de la verdad.

Lea también: Luis Frontela habla de la tercera vía de 'El caso Alcàsser' y da pistas sobre el paradero de Antonio Anglés

A continuación, Íker puso en valor el coraje de Fernando García por encima de las acusaciones de haberse lucrado a costa del asesinato de su hija: "Todos cometemos errores, evidentemente, pero yo no me puedo creer que alguien tenga el corazón y el coraje de decirle 'tú te has enriquecido' con eso. Hay que tener el alma muy oscura o no conocer a Fernando García".

Íker Jiménez: "Tuve la sensación de hacer justicia con Fernando García"

"Tuve la sensación de que como mostré documentos se les hizo una campaña injusta de dejarlos como mala gente, a Juan Ignacio y a él", afirmó. "Me siento muy feliz, al margen de las objetividades, de haber dado la vuelta a una corriente que no se a quien interesaba de que ellos quedaran como dos pobres locos y, sobre todo, derrotados".

"El mensaje que algunos aplauden y que algunos potencian es que si te pasa la desgracia del cosmos, tú te calles, agaches la cabeza y asumas el rol que para ti establecido en esta sociedad. O sea te callas", dijo. "Si eres un padre y protestas, eres un mal padre y si eres un buen padre, es si no protestas".

"Hay cosas que, a pesar de estos extraños tiempos, son como un tsunami, como un terremoto que nadie puede parar: la fe de un padre buscando justicia", concluyó dando un puñetazo a la mesa. "Tuve la sensación, sin tener ninguna verdad, de hacer algo de justicia con una persona que perseguía justicia".