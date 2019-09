Irene Rosales estalla contra Isa Pantoja por recordar las "adicciones" de Kiko Rivera: "Eres una sinvergüenza" Ecoteuve.es 23/09/2019 - 12:42 0 Comentarios

La mujer del DJ cargó duramente contra su cuñada en el plató de 'Viva la vida'

Irene Rosales visitó este domingo el plató de Viva la vida para comentar lo ocurrido en los últimos días en la casa de GH VIP 7. Sin embargo, la mujer de Kiko Rivera acabó abordando la gran guerra que se ha desatado en su familia entre el DJ e Isabel Pantoja y Chabelita. Y aunque empezó diciendo que no quería abrir un nuevo enfrentamiento entre ella y la joven, terminó estallando por unas de sus últimas declaraciones a los medios.

Rosales mostró su sorpresa ante las lágrimas de Isa Pantoja el pasado jueves en la presentación de su primer single a la que no acudieron ni su madre ni su hermano. "No entiendo el numerito de que le dé pena que no hayan ido a la actuación cuando por detrás se saben realmente los motivos", ha empezado valorando.

Lea también: El doble feo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera a Isa P: no la apoyan en su estreno y entran en GH VIP

"Te puedo asegurar que Isabel iba [a la actuación] seguro, al cien por cien", prometió la nuera de la tonadillera. "Pero quizá pasaron ciertos comportamientos que han podido ser a raíz de las imágenes", dijo en referencia a la grabación de Asraf agarrando del brazo a Isa en el portal de su casa.

Irene aseguró que Kiko Rivera "está muy afectado" por todo lo que ha ocurrido, ya que le preocupa que Isa quiera dar a entender que Isabel Pantoja no la respalda. "La han apoyado muchísimo, pero ha hecho siempre lo que ha querido", concluyó antes de elevar el tono de sus palabras hacia su cuñada.

Irene Rosales llama "sinvergüenza" a Isa Pantoja

Isabel Rábago aseguró que Isa Pantoja está muy enfadada, ya que ha entendido la llamada de Isabel Pantoja a Anabel como "un ataque directo hacia ella". "¿Y el ataque que le hace ella a la madre y al hermano el día de la presentación? [...] Se baja del escenario y lo primero que dice es que no tiene problemas ni con la justicia ni con las adicciones", señaló Rosales en alusión a unas supuestas declaraciones de la ahora cantante ante los medios.

"Desde el corazón, porque a mí me perjudica, eres una sinvergüenza. "Adicciones no, cariño, enfermedad. Gracias a Dios no las tengas que tener, pero cuando estás tocando a tu familia de esa manera es muy sucio y muy rastrero", concluyó criticando el golpe bajo de Isa P a su familia.