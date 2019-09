'OT': la "barbaridad" que hicieron a Rosa López y las condiciones "inhumanas" de la gira Ecoteuve.es 23/09/2019 - 12:05 0 Comentarios

"Te quitan la voz y desapareces", explica entre lágrimas la ganadora del concurso

Han pasado 18 años desde el estreno de Operación Triunfo pero parece que todavía no se sabe todo lo que rodeó al gran éxito de la televisión en España. Rosa López, Geno, Natalia y Gisela hablaron de algunas de las situaciones que vivieron.

"Hicieron una barbaridad con esta señora", exclamó Geno, muy enfadada, en referencia a Rosa López. "Le hicieron cantar con unas tonalidades que no. No se puede estar cantando todos los días con unos tonos que no eran adecuados a su tesitura", explicó en el programa Aquellos maravillosos años que Toñi Moreno presenta en Telemadrid.

Rosa López volvió a recordar, además, un oscuro asunto que ha relatado en alguna ocasión y que tiene que ver con un "pinchazo en el culo" tras un concierto y que, supuestamente, le causó problemas con la voz. "A nivel emocional te vienes abajo, porque yo solo tenía seguridad en la voz. Te quitan la voz y desapareces", dijo entre lágrimas.



Lea también: Toda la historia de 'OT' contada por Toni Cruz, su creador: "Nunca debimos irnos de TVE"

"Un bocadillo y un refresco tras el concierto. Era inhumano"

Gisela también explicó su enfado con la empresa que llevaba sus proyectos después de OT. "Lo que hacían era repartir el trabajo. Preguntaban por mí y no me lo comunicaban. De eso me enteré después. Pedí la carta de libertad", contó. "Nos cabreamos. ¿Os estáis riendo de nosotros?", recordó Geno.



La canaria también explicó las duras condiciones en las que trabajaban durante la gira. "Terminamos el primer concierto y la organización nos dio un bocadillo y un refresco", dijo. "Eso era inhumano. Estábamos sudando después de hacer un pedazo de concierto...", rememoró. El grupo se plantó "gracias a Chenoa" y consiguieron que les dieran un menú.



Rosa López no estaba muy por la labor de recordar estas situaciones. "A los malos hay que ponerlos en su sitio", apuntó Toñi Moreno. "El karma va muy lento y hay que darle un empujón", comentó Gisela.