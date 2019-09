La jugarreta de 'GH VIP' a Alba Carrillo: se salta sus normas para enseñarle las fotos de la boda de Feliciano López Ecoteuve.es 23/09/2019 - 10:13 1 Comentario

El reality de Telecinco mostró a la concursante las imágenes del enlace de su ex

La modelo se queja del rato que le hicieron pasar: "Me ha sentado mal"

Gran Hermano ha sido siempre muy celoso de preservar el aislamiento al que están sometidos los concursantes en cada edición del reality. Y aunque es cierto que en los últimos años esa barrera se ha roto, y el programa comparte con los habitantes de Guadalix algunos de los momentos más polémicos de la convivencia, siempre ha intentado no darles información del exterior que pueda afectarles emocionalmente de forma negativa durante su encierro.

Pues bien, parece que nada de esto ha importado con Alba Carrillo, a la que la dirección de GH VIP 7 ha decidido mostrar una fotografía de un hecho ocurrido el pasado viernes a sabiendas de que esto podría desestabilizar a la modelo. La joven tuvo que enfrentarse así a un desagradable momento al tener que ver en directo (y sin previo aviso) una imagen de la boda de Feliciano López, su ex marido, con Sandra Gago.

En el juego semanal en el que los famosos se enfrentan a algunos tuits con preguntas y opiniones de lo que ocurre en el concurso, el programa decidió seleccionar el de un espectador que proponía enseñarle a Alba la instantánea del enlace matrimonial del tenista.

"Ah, qué bien... No sé qué decir", dijo Carrillo en shock nada más ver la imagen. Mientras tanto, algunos de sus compañeros comentaban la mala baba del reality al hacer pasar este mal rato a la madrileña. "Ella está muy guapa", añadía con apuro. "¿Por qué os reís?", preguntaba Jordi González poco antes de que Alba reaccionara y reprochara al presentador lo que le acaban de hacer.

La queja de Alba Carrillo a GH VIP: "Me ha sentado mal"

"Me ha sentado mal que me pongan la foto, ya que estoy concursando y se supone que no tenemos que tener cosas del exterior que nos puedan desestabilizar. Y si no, que nos pongan algo a todos para que este hombre [Hugo Castejón] no pueda lanzarme mierda a mí con cosas mías personales", ha empezado diciendo.

"Que le pongan un vídeo de Carlos Lozano deseándole suerte o algo de Miriam diciendo que quiere venir a darle besos. Que se cuele en su programa como él se coló en el de Miriam el año pasado", concluía la modelo antes de vivir una gran bronca con su compañero.