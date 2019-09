Yurena desolada por el crítico estado de salud de su madre: "El pronóstico no es alentador. Estoy destrozada" Ecoteuve.es 22/09/2019 - 16:20 0 Comentarios

Margarita Seis Dedos ha sido ingresada por la enfermedad que padece

Yurena está viviendo uno de sus peores momentos. La madre de la cantante está pasando por un delicado estado de salud debido al alzheimer que le detectaron hace un tiempo. La segunda expulsada de GH DÚO asegura que está agotada pero que permanecerá con su madre el tiempo que haga falta.

La intérprete de No cambié está rota por la situación que está haciendo frente su familia: "Mi madre está ingresada y el pronóstico no es alentador. Ella ahora mismo no tiene memoria. Está en una fase de alzheimer severo. Es mi madre, es la persona a la que más quiero. No sé el tiempo que la voy a tener y yo estoy destrozada".

Lea también: Antonio David Flores llora desconsolado en 'GH VIP' y recuerda su pasado con Rocío Carrasco: "El peor día de mi vida"

Además, la cantante relata que se pasa los días junto a su madre en el hospital: "Estoy agotada... Estoy todo el día entrando y saliendo del hospital. Paso aquí el 99% de las noches y parte de cada día" y añade que "tengo muchos amigos pero quiero estar yo con ella. Me siento más tranquila estando yo. Ella ahora mismo es mi absoluta prioridad, así que aquí voy a estar".

Yurena felicita a su madre con una instantánea en Instagram

Yurena ha aprovechado el cumpleaños de su madre para dedicarle unas emotivas palabras y mostrarle públicamente todo su apoyo: "Rezo cada minuto para que te recuperes en la medida de lo posible y puedas regresar a casa conmigo por mucho tiempo más para seguir disfrutando de ti. Te he querido, te quiero y te querré con locura hasta el final de mis días".