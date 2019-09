Alba Carrillo confirma su relación con Santi Burgoa en 'GH VIP 7': "Llevo seis meses con él y estoy enamorada" Ecoteuve.es 22/09/2019 - 15:23 0 Comentarios

La modelo cuenta a sus compañeras de reality su situación sentimental actual

Los rumores sobre una posible relación entre Alba Carrillo y Santi Burgoa se han ido acrecentando con el paso de las semanas. Ahora, la modelo ha sido la encargada de confirmar su relación con el copresentador de Cuatro al día. La segunda clasificada de Supervivientes 2017 se lo ha contado a sus compañeras de GH VIP 7 y asegura que está enamorada.

Todo ha sucedido cuando Alba Carrillo, Noemí Salazar, Irene Junquera y Estela estaban en el búnker. La modelo se ha abierto a sus compañeras y les ha confesado que "ahora estoy con un chico que me encanta y estoy enamorada".

Lea también: La confesión sexual de Alba Carrillo en 'GH VIP': "Me gusta a diario, dos o tres veces al día"

Alba Carrillo no pone en riesgo su relación con Santi Burgoa

Asimismo, la colaboradora de Ya es mediodía no ha tenido reparo en dar la identidad del varón: "Llevo seis meses con él, con Santi Burgoa, el de Cuatro al día" y añade que "por eso no puedo abrir carpeta con nadie. Gianmarco es un niño. No arriesgo una relación de futuro por un niño".