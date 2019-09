La dura vida de una comensal de 'First Dates': "Me obligaron a casarme con un hombre que no me gustaba" Ecoteuve.es 22/09/2019 - 12:53 0 Comentarios

La joven acudió al programa con el deseo de tener un novio y ser amada

Kadidia llegó al restaurante de First Dates dispuesta a encontrar el amor de su vida y lanzó un mensaje a todas aquellas mujeres que están atravesando la situación que ella vivió hace unos años. La joven narró que tuvo que contraer matrimonio con un hombre que no le gustaba dado que sus padres le obligaron.

Kadidia acudió al programa presentado por Carlos Sobera porque "nunca he tenido novio y me encantaría ser amada". Además, la joven relató su experiencia amorosa cuando era adolescente: "Me casé con 17 años en mi país. Ahí es diferente el casamiento y las bodas. Yo soy musulmana y cuando vas cumpliendo 15 o 16 años, tus padres van preparándote un marido".

Kadidia cuenta su nueva vida tras divorciarse

"Me casé con un hombre que no me gustaba pero hay que hacerlo. Uno está criado en un sitio y lo has vivido por eso lo ves como algo normal", prosiguió la joven y añadió que "estuvimos 5 años juntos y tuvimos un hijo que ahora tiene 15 años".

Por último, Kadidia lanzó un mensaje a todas aquellas mujeres que se han visto sometidas a casamientos por conveniencia: "Poco a poco vas descubriendo nuevas cosas, que hay maneras de ser feliz, estar con la persona que quieres y ser libre como mujer. Decidí divorciarme y disfrutar la vida. Tenía miedo pero yo quería ser feliz y sabía que podía".