Duro enfrentamiento entre Raquel Mosquera y Belén Rodríguez en 'Sábado Deluxe': "Si estás enferma te quedas en tu casa" Ecoteuve.es 22/09/2019 - 11:30

La peluquera y la periodista se enzarzan en una discusión con Rocío Carrasco como protagonista

La participación de Antonio David Flores en GH VIP 7 está dando mucho que hablar y ha provocado enfrentamientos en los distintos platós de Telecinco. Raquel Mosquera y Belén Rodríguez mantuvieron una acalorada disputa en Sábado Deluxe que terminó con graves acusaciones entre ambas.

Todo comenzó cuando se dispusieron a hablar sobre el desplante de Isabel Pantoja a su hija en la presentación de su single. La defensa que Raquel Mosquera hizo de la tonadillera suscitó comentarios como el de Rodríguez: "Me sorprende que tengas empatía con unas madres y con otras no".

Asimismo, la tercera clasificada de Supervivientes 2018 respondió a la colaboradora en su defensa de Rocío Carrasco: "A Belén la noche le confunde. Y te digo, a mí no hay ni una traba que me impida ver a mis hijos que son mayores de edad y los he parido".

Belén Rodríguez y Raquel Mosquera protagonizan una nueva disputa

No obstante, no todo quedó ahí ya que la periodista aseguró que muchos han ganado dinero a costa de la hija de Rocío Jurado sin conocerla ni saber nada de ella, afirmación que utilizó la viuda de Pedro Carrasco para responder: "Llevo trabajando desde los 16 años y tengo 7 personas trabajando para mí, soy responsable de mis hijos, de mi casa y de mi empresa. Yo no vivo de Rocío Carrasco. Ganaría mucho dinero si hablase".

El punto más álgido del desencuentro entre Mosquera y Rodríguez llegó después de que la peluquera considerase que la periodista estaba utilizando su enfermedad para atacarle. "No sé por qué entra en brote", es la oración por la que Raquel entró en cólera.

"Me niego que me utilices para hacer demagogia, no te lo consiento. Si estás enferma te quedas en tu casa, sacas la enfermedad cada vez que te interesa para conectar con el público y dejarme mal", respondió una Belén Rodríguez enfadada y molesta.