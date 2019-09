Suso y Aurah protagonizan un fuerte desencuentro en 'Viva la vida' tras nueve meses sin verse: "No voy a ser tan hipócrita como tú" Ecoteuve.es 22/09/2019 - 10:43 0 Comentarios

El catalán desveló los motivos por los que rompió su relación con la canaria

Suso y Aurah se conocieron en GH VIP 6 y vivieron una relación de amor que terminó al salir de la casa. Tras nueve meses sin verse, el catalán y la canaria se reencontraron en Viva la vida y se dedicaron reproches y golpes bajos. Mientras que la joven si que sabía que se vería las caras con su ex novio, el cuarto clasificado de Supervivientes 2016 no estaba al corriente.

Suso se desplazó hasta una de las salas de Telecinco para descubrir con qué persona se reencontraría y nada más entrar y ver a Aurah se marchó reprochando que no se le hubiera informado: "Esto me molesta porque el programa podría haberme avisado de que tenía una visita así".

Finalmente decidió volver a la sala donde estaba la canaria y esta no quiso saludarle: "No hace falta que me des dos besos, no voy a ser tan falsa como tú. Si estuviéramos fuera no me mirarías ni a la cara. No voy a ser tan hipócrita como tú".

Suso cuenta los motivos de su ruptura con Aurah

Más tarde se volvieron a ver en el plató de mano de Emma García y Suso decidió expresar las razones por las que rompió su relación con Aurah: "Me dolió muchísimo que Aurah metiese a tanta gente por el medio. No me gustaron nada sus desplantes a mi madre, le gritó en un debate y eso me afectó pero sobre todo me dolió en el alma que le negó el saludo a mi hermana cuando fue a plató".

"Nunca grité ni insulté a tu madre porque las madres son intocables. Eres un cínico y un manipulador. Jamás le negué el saludo a tu hermana. Eres un mentiroso y lo juro por mi hijo", respondió Aurah mientras intentaba defender su versión de los hechos.