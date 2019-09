El acalorado enfrentamiento entre El Cejas y Hugo Castejón en 'GH VIP': "Qué pena que estén penalizadas las agresiones" Ecoteuve.es 21/09/2019 - 14:06 0 Comentarios

Los concursantes protagonizan una nueva disputa en la casa más famosa de la pequeña pantalla

La casa de GH VIP 7 está que arde por las continuas disputas que hay entre los concursantes. En esta ocasión, los protagonistas del desencuentro han sido El Cejas y Hugo Castejón debido a que todos querían acostarse y el cantante optó por seguir bailando haciendo caso omiso a la petición de sus compañeros.

Todo comenzó cuando la mayoría quería dar por zanjada la fiesta e irse a dormir. En ese momento, Castejón no quiso que terminase y siguió bailando en el jardín, algo que molestó a sus compañeros ya que si seguía no pararían la música y por ende no podrían descansar: "Ponen música dos veces a la semana y me apetece bailar. Cuando la quiten yo me voy a dormir".

El Cejas arremete duramente contra Hugo Castejón

El Cejas, con el que protagonizó una fuerte disputa por las tareas domésticas, salió al jardín enfadado insistiendo en que todos querían descansar. No obstante, no sirvió de nada ya que Castejón siguió bailando: "Si quieres que quiten la música díselo tú", frase que enfureció al influencer: "Deja de hacer el personaje, hasta Adara está cansada y quiere dormir, es una falta de respeto hacia 14 personas. Métete y duerme, no es tan difícil".

El altercado entre los concursantes despertó a Mila Ximénez que no tardó en criticar que El Cejas saliese al jardín ya que había despertado a todos: "Si tú no puedes dormir te jodes, pero el resto sí. Si nos callamos puede dormir el resto. Que haga lo que le de la gana".

Finalmente, el youtuber volvió junto a sus compañeros para intentar dormir y arremetió contra el cantante: "Habla con el Súper, me dice. Como te pegue un súper patadón en la boca, verás" y añadió "qué pena que estén penalizadas las agresiones", haciendo referencia a que si se pegan serían expulsados disciplinariamente.