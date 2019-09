Cristina Pedroche responde a las críticas por su debut en 'El Hormiguero': "Los primeros días no siempre son buenos" Ecoteuve.es 21/09/2019 - 13:31 0 Comentarios

La colaboradora de televisión rompe su silencio una semana después

Cristina Pedroche anunció que se iba de Zapeando para emprender una nueva aventura en El hormiguero. El 12 de septiembre la madrileña comenzó su sección, Pedroche y Acción, en la que tiene que recrear los momentos más emblemáticos de la historia del cine. En su primer programa, la joven protagonizó una escena de Misión imposible y apareció en un arnés.

Los acérrimos del espacio presentado por Pablo Motos criticaron a través de las redes sociales el papel que desempeña Pedroche en el programa. "A Pedroche la cuelgan como un jamón con el único objetivo de reírse de cómo grita" o "No os carguéis El hormiguero. No le ha gustado a nadie", son algunos de los comentarios que escribieron en sus últimas publicaciones.

Lea también: Cristina Pedroche, tras su sonado descuido en Instagram: "Solo son unas bragas"

Cristina Pedroche se pronuncia tras las críticas

"Cristina, ¿qué sentiste sinceramente le día del debut en 'El Hormiguero'? ¿No fue una putada muy mal preparada?", le comentó una de sus seguidoras en su última publicación de Instagram. Y fue ese momento el que aprovechó la madrileña para responder: "Los primeros días no siempre son buenos. Me hicieron la novatada porque saben que soy muy muy asustadiza. Pero no pasa nada, cada día será mejor".