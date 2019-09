La sorprendente confesión de Mónica Naranjo a Ana Milán: "Me enamoré de ella. No le eché los trastos porque tenía novio" Ecoteuve.es 21/09/2019 - 12:30 0 Comentarios

La cantante exclamó lo que sintió por Ana Milán la primera vez que se vieron

Mónica Naranjo y Ana Milán han dejado patente desde siempre la buena relación que mantienen. Es por ello que la actriz estuvo presente en la primera entrega de Mónica y el sexo, programa en el que la cantante descubre el mundo sexual junto a sus allegados y en el que desveló lo que podría haber pasado entre ellas hace unos años.

La intérprete de Pantera en libertad habló de cómo afrontó el divorcio con su marido tras más de 16 años juntos: "Hubiera preferido pasar un duelo de verdad, la pérdida de verdad, la muerte. Porque me hubiera quedado toda la vida idealizando a mi marido. Es duro incluso verbalizarlo".

Mónica Naranjo se confiesa a Ana Milán

No obstante, también protagonizó momentos divertidos. Ana Milán quiso acompañar a Mónica Naranjo durante el primer programa de Mónica y el sexo y manifestó que quería instalarse junto a ella para darle su apoyo en ese duro momento, algo que emocionó a la cantante que solo tiene palabras de agradecimiento para la actriz: "Es tremenda. Es bella por fuera y bella por dentro".

"Con Ana tuve amor a primera vista. Estuvimos hablando toda la noche. Me enamoré de ella", prosiguió Naranjo al contar cómo se conocieron y añadió que "no le eché los trastos porque sabía que tenía novio, si no... Yo quería conocerla un poquito más".

Esta confesión hizo que la concursante de la cuarta edición de MasterChef Celebrity comenzara a bromear con la situación: "Haber probado Moni". Asimismo, Milán se atrevió a titular la situación entre risas: "Yo pude acostarme con Mónica Naranjo".