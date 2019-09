Un joven impacta a su cita en 'First Dates' con sus preferencias sexuales: "Solo buscar eso me parece penoso" Ecoteuve.es 21/09/2019 - 12:22 0 Comentarios

Iván y Raúl acudieron al programa de Carlos Sobera para encontrar el amor

First Dates recibió una nueva hornada de solteros entre los que se encontraban Iván y Raúl. Ambos, procedentes de Madrid, comenzaron su cita y a los pocos minutos empezaron a hablar de las preferencias sexuales de cada uno, tema que enfrentó a los dos comensales ya que eran muy diferentes entre sí.

Todo comenzó cuando Iván relató su experiencia sexual: "He tenido cuatro relaciones y algunos líos. Yo empecé con catorce años y me gusta hacer cruising". Esta afirmación sorprendió a Raúl al considerar que esa edad es muy temprana para mantener relaciones sexuales: "Me parece muy pronto, aún no tienes ni pelo".

Raúl es tajante con las preferencias sexuales de Iván

"¿No te renta más tener una persona para compartir algo más? Solo buscar eso me parece penoso. Encima, yo soy muy "rayao" con el tema del sexo y las enfermedades", manifestó Raúl ante la atenta mirada de su cita. Además, el joven relató que "no me quiero joder la vida con un orgasmo, respeto que lo hagas pero no lo comparto".

Al terminar la cita, ambos fueron a dar su deliberación sobre si querían una segunda cita para conocerse fuera del programa. Iván si que estaba dispuesto ya que le parecía un chico interesante pero Raúl se mostró tajante en su respuesta: "Yo no la tendría, al menos en materia amorosa".