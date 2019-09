Belén Esteban critica con dureza el paso de Mila Ximénez por 'GH VIP': "Lo está haciendo como el culo" Ecoteuve.es 20/09/2019 - 18:55 0 Comentarios

La tertuliana no se corta a la hora de valorar el concurso de su compañera

Sálvame se ha hecho eco este viernes de todo lo acontecido en la última gala de GH VIP. Carlota Corredera y sus colaboradores han dado sus valoraciones sobre la gran guerra que se está viviendo en Guadalix de la Sierra entre Adara, Hugo y Dinio y el resto de los concursantes.

Su compañera Mila Ximénez es miembro del grupo mayoritario y no ha dejado de amenazar con abandonar desde que hizo su entrada en la casa por la situación insostenible que se está atravesando en el reality. Los llamados "tres mosqueteros" están llevando al límite a la sevillana, que ha explotado más de una vez mostrando su peor cara ante las cámaras.

El último gesto polémico de Ximénez se produjo la madrugada del pasado miércoles, cuando se enfrentó a Adara haciendo como si acunara un bebé con los brazos. ¿Se refería a su hijo recién nacido? "Me refería a que sois como niños", respondió tajante la tertuliana en un hecho que ha sido analizado en Sálvame.

Belén Esteban ha sido la más crítica con Mila afirmando no creerse su versión y algunos colaboradores le preguntaron si se estaba vengando de ella por haber hablado mal de ella en 2015 cuando concursó en una edición que terminó ganando. "No puedo decir es que lo hace bien cuando veo que lo está haciendo como el culo y me duele", aseguró. "Me gustaría que Mila estuviera bien y no la veo nada bien", remató.