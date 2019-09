El creador de 'El caso Alcàsser' ataca a Íker Jiménez: "Dio voz a una mentira; fue una desvergüenza absoluta" Ecoteuve.es 18:52 - 20/09/2019 0 Comentarios

Ramón Campos condena el especial que hizo 'Cuarto Milenio' el pasado domingo

Cuestiona la responsabilidad periodística de Jiménez: "Está haciendo mal su trabajo"

Dice que Fernando García es "un mentiroso compulsivo" y no cree en la 'tercera vía' de Frontela

Ramón Campos, productor ejecutivo del documental de Netflix El caso Alcàsser, ha cargado duramente contra Cuarto Milenio e Íker Jiménez por el programa especial que Cuatro emitió el pasado domingo con motivo de la apertura de su temporada número 15.

El programa entrevistó a Fernando García, que reapareció en un plató de televisión 20 años después; charló con la viuda del criminólogo Juan Ignacio Blanco y, por último, Luis Frontela hizo pública la "tercera vía" del caso que estaría relacionada con el paradero de Antonio Anglés.

Lea también: La mujer de Juan Ignacio Blanco da la cara por primera vez y habla de los últimos días del periodista de Alcàsser

Ramón Campos dice que Fernando García es "un mentiroso compulsivo"

Durante la charla con Jiménez, Fernando García criticó el tratamiento que tuvo el documental de Netflix al contar que se había apropiado del dinero que enviaba la gente para la Fundación que creó. El padre de Miriam aseguró que el juez no vio delito alguno.

"Con muy malas artes, los de Netflix cuentan lo primero pero no cuentan lo segundo, que el juez dijo que no había delito. Eso lo omiten y dejan que la gente piense que yo soy un sinvergüenza", aseveró el padre de Miriam a Íker.

Ramón Campos ha asegurado en una entrevista a El Confidencial que Fernando no dice la verdad. "No nos contó eso, pero es que ni siquiera se lo preguntamos porque teníamos claro que se trataba de una estafa", responde.

"Él va a decir siempre que no hay estafa, pero la hay. La gente les daba cientos y cientos de sobres con billetes de 5.000 y 10.000 pesetas para que investigaran el caso de las niñas, una supuesta conspiración, y no lo hicieron. Este señor recibía dinero que nunca declaró.

Por otra parte, el productor dice que Fernando es "un mentiroso compulsivo", ya que a ellos les aseguró que "jamás" vio la famosa cinta snuff de la que habló Juan Ignacio Blanco y que ahora sí la tuvo en sus manos, como afirmó a Íker Jiménez. "La cinta ni existe ni nunca ha existido. Se la inventaron estos dos señores para ganar dinero", afirma Campos dando carpetazo al tema.

Ramón Campos descarta la tercera vía de Frontela y ataca a Íker Jiménez

El líder de Bambú Producciones también ha opinado sobre la tercera vía del forense Luis Frontela, al que no da ninguna crebidilidad: "Él es forense, ¿qué tiene que hablar de dónde estar Anglés? (...) Este señor no tiene los conocimientos para investigar esto. Frontela se ha sacado una tercera vía porque parte de su vida es mantener todo esto vivo, estirar la historia".

Por último, Ramón Campos cuestiona la labor periodística de Íker Jiménez y Carmen Porter: "Lo que han hecho es una irresponsabilidad absoluta. Condenamos la televisión que se hacía en los 90, pero el programa del domingo fue una desvergüenza absoluta (...) Esto no es un juego, estamos hablando de personas. Ellos exponen lo suyo, pero es que es una sarta de mentiras, no hay pruebas de ningún tipo".

"Están dando un altavoz a una mentira. Ellos no dicen nada, pero son responsables de lo que se está diciendo en su espacio. Permiten que alguien diga algo sin rebatirlo, no dicen que es mentira y que eso no es así cuando hay pruebas... por lo tanto, están haciendo mal su trabajo como periodistas y dar altavoz a algo que hace daño a mucha gente", termina.