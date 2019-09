El doble feo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera a Isa P: no la apoyan en su estreno y 'entran' en 'GH VIP' Ecoteuve.es 20/09/2019 - 11:11 0 Comentarios

La tonadillera y el DJ no acudieron a la presentación del single de la joven

El clan Pantoja volvió a acaparar este jueves toda la atención mediática en una noche que, a buen seguro, dará en los próximos días horas y horas de contenido a los principales programas del corazón. Todo ello, por la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera en el acto de presentación del primer single de Isa Pantoja (ahora Isa P).

La hija menor de la tonadillera ha querido seguir los pasos de su madre y ha dado el salto a la música con un polémico tema que ya acumula más de 2 millones de reproducciones en Youtube. Isa P quiso hacer su puesta de largo con una actuación para la prensa, familiares y amigos en una céntrica sala del centro de Madrid. Sin embargo, ni Isabel Pantoja, ni Kiko Rivera hicieron acto de presencia en el evento y la joven terminó rompiendo a llorar sobre el escenario.

Y si la situación ya era tensa, empeoró pasada la medianoche, cuando Anabel Pantoja e Irene Junquera aguardaban en la sala de expulsión de GH VIP el veredicto de la audiencia. Jorge Javier sorprendió entonces a los espectadores y a la colaboradora de Sálvame anunciando la entrada por teléfono de Isabel Pantoja para mandarle un mensaje de ánimo.

"Tú para mí es como si fueras mi hija mayor, te cogí desde que te parió tu madre en brazos y no te he soltado nunca, ni tú a mí, se que me quiere con pasión y con pasión te quiero yo, para mí eres mi ganadora porque eres buena niña, quieres a tu madre, a tu familia, a tus amigos, a tus sobrino... a a todo el mundo, eres imprescindible en esa casa", le dijo la tonadillera a su sobrina antes de lanzarle una pullita sobre su especial amistad con Gianmarco. "No ronees con nadie, eh. Yo veo ahí algo raro con el italiano, eh", le soltó en unas palabras que dejaron preocupada a la sevillana.

Finalmente, ni Isabel Pantoja pudo evitar la debacle de Anabel en el reality y terminó siendo expulsada por un amplio porcentaje de votos. Una vez en plató, la joven analizó los motivos por los que pudo ser eliminada a las primeras de cambio. Y acto seguido, Jorge Javier anunció una segunda llamada, la de su primo Kiko Rivera. El DJ siguió los pasos de su madre y mostró públicamente a la concursante del reality en un acto que posiblemente empeore la guerra abierta que mantiene con su hermana.