La ridícula pensión que le ha quedado a una comensal de 'First Dates': "¡Qué vergüenza de país!"

Antonio y Manuela compartieron mesa y mantel en el programa de Carlos Sobera en Cuatro

Los espectadores de First Dates quedaron sobrecogidos por la triste historia que contó Antonio, uno de los solteros que acudieron este jueves al programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro.

Antonio, de 69 años, es un jubilado de Granada que se divorció hace pocos años. Se considera "afortunado" en el amor. "No me ha ido mal porque he estado casado desde el 74 hasta hace dos años".

Buscaba "una señora que me pueda acompañara y que tenga los mismo gustos que yo", explicó en el programa. Antonio, además, recordó su triste historia que impacto a los espectadores del programa. "El último hijo se suicidó hace seis años, con 33, y otro murió en un accidente de tráfico", dijo.

La pensión de Manuela sale a la luz en la conversación

La cita de Antonio fue Manuela, una mujer sevillana de 66 años que no le gustó demasiado. La mujer había trabajado como peluquera pero ya está jubilada. "¿Te ha quedado bien de jubilación?", se interesó Antonio, en una polémica pregunta que no agradó a su pretendienta. "No, 400 y pico", respondió. "¡Qué vergüenza de país!"

"Yo no le preguntaría cuánto cobra todos los meses porque puede pensar que voy por ese interés y no me gusta", explicó Manuela. Ni uno ni otro se concedieron una segunda cita.