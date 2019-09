La gran bronca de Jorge Javier a los concursantes de 'GH VIP': "Hay límites que se están sobrepasando" Ecoteuve.es 20/09/2019 - 10:35 0 Comentarios

El presentador reprendió a los participantes por la guerra que mantienen

La casa de GH VIP se ha convertido en su primera semana convivencia en una auténtica bomba de relojería. Hugo Castejón, Adara y Dinio han comenzado una guerra contra el resto de sus compañeros que ha provocado en los últimos días varias broncas de lo más desagradables. La última, en la fiesta del pasado miércoles, cuando hasta 11 concursantes amenazaron con abandonar el reality por la situación que se está viviendo.

La cosa ha llegado hasta tal punto que Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir y lanzó una reprimenda a los habitantes de Guadalix por el nivel hasta el que están llevando sus disputas. "Poca gente del equipo del programa recuerda haber vivido unas 24 horas tan intensas", empezó diciendo el presentador en relación a lo ocurrido la noche anterior.

"Me da la sensación de que tengo que estar siempre como un maestro y no me gusta, porque entiendo que estoy con profesionales de la televisión", lamentó Jorge Javier intentando apagar el gran incendio que se ha generado en la casa. "Sabéis todos hasta donde podéis llegar. Hay límites y hay líneas que se están sobrepasando y que tenéis que frenar", les reprochó invitándolos a reflexionar sobre su actitud ante el conflicto.

Jorge Javier: "La convivencia es como formar gobierno"

"La convivencia es como formar Gobierno. Hay que escuchar, pactar, ceder. Ceder en muchísimas ocasiones. Y si eso no se hace, se puede decir que es un fracaso. Y hasta ahora, vuestra convivencia es un fracaso", concluyó Jorge Javier recordándoles que aun les queda mucho concurso por delante. "La excusa de la situación en la que estáis puede ser ridícula. Tenéis suficientes armas como para hacer un concurso como sabéis hacerlo", sentenció.