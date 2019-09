Cristina Pedroche, tras su sonado descuido en Instagram: "Solo son unas bragas" Ecoteuve.es 19/09/2019 - 19:44 1 Comentario

La colaboradora de 'Zapeando' se tomó el percance con mucho humor

Cristina Pedroche fue la protagonista de Instagram este miércoles. La colaboradora de Zapeando tuvo un pequeño descuido al mostrar su ropa interior en uno de sus habituales bailes en los pasillos de Globomedia minutos antes de entrar en directo en La Sexta.

Al saltar de un banco, la falta se levantó y dejó al descubierto sus bragas, algo muy comentado entre sus seguidores. Aruser@s ha recogido el momento este jueves.

Ante la avalancha de comentarios, Pedroche decidió tomárselo con humor quitando hierro al asunto: "Sigo recibiendo todavía muchísimos mensajes en los que me avisáis que los vídeos que he subido bailando hoy antes de Zapeando, se me veían las bragas", dice en un Storie.

"Y bueno, cuando me he querido dar cuenta lo habéis visto ya muchísimos. Entonces, ¿para qué lo iba a borrar?", sigue diciendo. "De todas formas son unas bragas, unas bragas muy feas, marrones sin más".