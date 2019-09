Risto Mejide se va de baja por paternidad: "Me la cojo porque puedo, debo y quiero" Ecoteuve.es 19/09/2019 - 18:29 0 Comentarios

El presentador pide a sus compañeros que continúen con su misión de presentarse a las elecciones del 10-N

Risto Mejide será padre en las próximas horas. El presentador se ha despedido este jueves de los espectadores de Todo es mentira ante el inminente parto de su mujer, Laura Escanes, de su hija Roma.

El presentador, que ha explotado contra los políticos anunciando que se presentará a las elecciones del 10-N con su propio partido, el PNLH, ha anunciado que se va temporalmente del programa de Cuatro porque se coge la baja por paternidad.

"Me la cojo porque puedo, porque debo y porque quiero. Soy consciente de que tengo la inmensa suerte de que me pasen las tres cosas, pero creo que la gente que tenemos cierta notoriedad, tenemos la obligación moral de hacerlo", ha dicho el también juez de Got Talent. No obstante, Risto Mejide no ha confirmado cuánto tiempo estará fuera de los platós.

"Cuando nos volvamos a ver mi vida habrá cambiado para siempre, no solo la mía sino la de mi mujer", ha dicho al final del programa. "Os dejo un encargo muy importante, Marta Flich. Esto de montar un partido político tiene que continuar. Tenemos que llegar. Esto no es una broma".