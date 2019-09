Risto Mejide necesita 50.000 firmas para presentarse a las elecciones: este es su plan para conseguir escaño el 10N Ecoteuve.es 19/09/2019 - 16:46 1 Comentario

'Todo es mentira' (Cuatro) concurrirá a los comicios como agrupación de electores

Risto Mejide se presentará a las elecciones del 10N bajo la candidatura del PNLH (Peor no lo haremos). El presentador se lanza a la política desde Todo es mentira, el programa que presenta en Cuatro.

El plan de Risto Mejide es el siguiente. PNLH concurrirá a los comicios del 10N en calidad de 'agrupación de electores. "No es un partido político porque no hay plazo, no llegaríamos a tiempo", ha explicado una redactora del programa.



"Una agrupación nos obliga a estar solo cuatro años, que es uno de nuestros compromisos, no estar en las instituciones más de una legislatura", ha detallado.

Risto Mejide necesita 50.000 firmas para presentarse

La idea del programa es presentarse solo por Madrid. "Vamos a por el escaño", ha dicho el presentador. Para poder formalizar la lista, PNLH necesita conseguir 50.000 firmas, el 1% de los electores de la circunscripción por la que se presenta.

Para conseguirlo, el programa desplegará mesas por la comunidad. "Tenemos 13 días desde el 24 de septiembre", han explicado desde el programa de las tardes de Cuatro.