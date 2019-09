Jesús Vidal explica en 'El hormiguero' cómo perdió la vista en el ojo derecho: "Opté por disfrutar de la vida" Ecoteuve.es 15:10 - 19/09/2019 0 Comentarios

Pablo Motos preguntó al actor de 'Campeones' por la enfermedad que sufrió

Jesús Vidal acudió este miércoles a El Hormiguero. El actor, que se dio a conocer por su papel en Campeones, película con la que consiguió ganar un Goya como Actor Revelación, ahora es colaborador de Zapeando. El leonés presentó su libro S4la de espera y habló de la dura enfermedad que padece y cómo la afrontó.

Fue Pablo Motos quien preguntó a Vidal cómo perdió la vista, "Yo nací sano y tuve una enfermedad a los pocos meses. A raíz de ahí me quedó afectada la vista y quedé con una miopía magna", empezó a relatar el intérprete.

"Esta miopía afecta mucho a la retina y desde ahí he tenido varios desprendimientos y uno de ellos me dejó sin vista en el ojo derecho", prosiguió Vidal.

¿Cómo vivió todo esto? "En ese momento pensé que mi vida no se iba a parar. Todo lo que me había pasado no se merecía que yo me rindiera y opté por disfrutar de la vida y la verdad es que pude cumplir mis sueños. Espero que queden muchos por cumplir".

El motivo del enfado de los espectadores de 'El hormiguero'

Como es costumbre en El Hormiguero hay diferentes secciones a las que se someten los invitados. Sin embargo, los espectadores criticaron al programa por plantear juegos sin adaptar a las necesidades de Jesús Vidal, así como de dar más protagonismo a los colaboradores que al invitado.

Señores de El Hormiguero, recordad que el invitado de esta noche es #JesúsVidalEH, y a quien se le debería dar el protagonismo que se merece.



Porque no paran de entrar colaboradores y están eclipsando a uno de los mejores invitados que han pasado por vuestro programa. — Cyclomedusa minuta (@_Cyclomedusa_) 18 de septiembre de 2019