La impactante confesión de Mila Ximénez sobre el gran amor de su vida: "Murió de un infarto a 400 metros de mi casa"

La colaboradora de 'Sálvame' se ha abierto en canal con sus compañeros de 'GH VIP 7'

Mila Ximénez sigue regalando momentazos en GH VIP 7. La colaboradora de Sálvame se ha abierto en canal al contar cuál fue el verdadero amor de su vida. Al mismo tiempo, Mila confesó que todo su tiempo lo quiere invertir en su familia y no en buscar pareja.

Todo comenzó con una pregunta de Alba Carrillo a la sevillana sobre sus relaciones de pareja: "Mila, ¿cuál ha sido el amor de tu vida? Sin decir nombres". "Yo creo que ha sido el último, el que murió. De hecho no he vuelto a estar con nadie, no he podido", reveló ella.

"Nunca supe si estábamos o no porque aparecía y desaparecía. Era un tío que me encantaba porque era psiquiatra y era superinteresante", respondió Mila a una pregunta que le acababa de hacer Noemí sobre si estaban juntos cuando él falleció.

Mila Ximénez, sobre el amor de su vida: "Murió a 400 metros de mi casa"

Sin embargo, no todo quedó ahí. La colaboradora siguió narrando cómo sucedió todo: "Murió de un infarto en un restaurante a 400 metros de mi casa" y añadió que se enteró de la noticia por KikoHernández: "Me dijo que una chica le había hablado para decirme que había muerto".

Por último, Mila manifestó que no cree que vuelva a enamorarse: "Llega un momento en el que no te compensa. Tenemos nuestros hijos y nietos y queremos estar con ellos. Nos sentimos ya llenas, hemos vivido una vida. Mi tiempo lo invierto en mi familia".