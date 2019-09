'Masterchef' vuelve a despellejar y desplumar animales y le cae una nueva lluvia de críticas

El pasado mes de agosto, Ángel Nodal, defensor del espectador de TVE, recomendó a Masterchef que dejara de despellejar y desplumar animales ante las cámaras: "Provoca rechazo", aseguró. Pues bien, en la segunda gala de la edición, el programa volvió a desollar conejos y perdices provocando una nueva ola de críticas.

El concurso de La 1 se trasladó para la prueba por equipos al Castillo de Belmonte, en Cuenca, donde los aspirantes tuvieron que elaborar un menú inspirado en la Edad Media. Así pues, perdices en escabeche o conejo asado con verduras fueron algunos de los platos que los famosos tuvieron que cocinar.

Sin embargo, para realizarlos, los equipos no disponían de cocina eléctrica, ni utensilios actuales, ni la carne ya preparada, por lo que tuvieron que cocinar como si estuvieran en la época en la que intentaban situarse.

De este modo, los concursantes tuvieron que despellejar a los animales con sus propias manos, lo que generó una nueva lluvia de críticas por parte de los seguidores del formato. "Qué innecesario", fue el comentario más repetido por el público.

Masterchef y sus cocineros con la camiseta 'Because there is no PLANET B' mientras van despellejando conejos y perdices. CON DOS COJONES #MCCelebrity