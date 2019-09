Un joven la lía con la edad de su cita en 'First Dates': "¿Me echas 32? ¡Ya no me caes bien!" Ecoteuve.es 12:23 - 19/09/2019 0 Comentarios

Alfonso estuvo a punto de arruinar su cena con Eva María al echarle cinco años más

First Dates recibió a Eva María, una murciana en busca de "un hombre que me respete y que tenga la mandíbula cuadrada, es un fetiche". Unos minutos más tarde, entró al restaurante Alfonso, su cita, que contó que le había encantado su compañera de cena: "Es una chica elegante, me ha gustado como va vestida".

Sin embargo, la velada comenzó a truncarse cuando salió el tema de la edad. La joven lanzó una propuesta que no acabó nada bien: "Vamos a jugar, dime cuantos años tengo a ver si aciertas". Alfonso advirtió que no era bueno en eso... y razón llevaba: "Yo creo que más de 32 no tienes".

Lea también: Lo nunca visto en 'First Dates': "¿Me llamas yogurina y tú te pides un vaso de leche?"

El enfado de Eva con Alfonso por 'echarle' cinco años más

"¿Me estás echando 32? Ya no me caes tan bien", prosiguió la joven. "Esta mañana misma me han echado 20". En realidad, la murciana tiene 27 años. Alfonso quiso quitar hierro al asunto asegurando que se atrevió a decir esa edad porque no quería pensar que Eva María fuera tan joven.

Al final de la cita, la murciana quiso hablar sobre lo que acababa de suceder en la cena y arremetió contra el conductor de autobuses: "Alfonso me ha caído fatal. ¿Tú te crees echarme 32 años? Si yo soy de 20". Pese a eso, la cita fue muy bien y ambos decidieron tener un segundo encuentro fuera del programa.