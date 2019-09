Cristóbal Soria lanza fideos a la cara de Roncero para mofarse del Real Madrid: "¡Viva Di María!" Ecoteuve.es 19/09/2019 - 11:25 0 Comentarios

El colaborador merengue entró en cólera: "¡Te los vas a comer crudos!"

Tomás Roncero sufrió una de las noches más dolorosas en El chiringuito de Pedrerol después de que el Real Madrid cayera derrotado estrepitosamente contra el PSG por 3-0 y pese a que el club parisino jugó sin sus tres estrellas: Neymar, Mbappé y Cavani.

Cristóbal Soria llegó al plató mofándose y tirando fideos, en honor a los goles del argentino Di María, apodado el 'fideo'. El gesto provocó el enfado de Tomás, que explotó a gritos contra el exdelegado del Sevilla.

"¡Ya está bien! No le hace gracia a nadie. Se hace gracia a sí mismo. Nunca se mira el ombligo. Debe ser que no gana títulos. No sabe lo que es la Champions ni la vas a ver en tu vida...¡En tu vida vas a coger una Orejona! ¡En tu vida! ¡Te irás de este mundo y no sabrás lo que es tocar una Copa de Europa!", vociferó.

"La vas a ver en el Telediario. Tu amigo Ramos es el único que te la habrá podido acercar. ¡Relájate un poquito!", continuó Roncero. "Estaremos jorobados, pero lo estamos con el palacio lleno de oro".

Soria se tomó a guasa la reprimenda de su compañero, lo que llevó que Tomás elevara aun más el tono: "Tú ríete, que el 'karma' siempre vuelve. ¡Te vas a comer los fideos crudos, crudos! ¡Verás cuando se te atragante uno y no te vaya ni para arriba ni para abajo! ¡Te va a faltar el oxígeno!". "Por favor, que nadie se mosquee", pidió Pedrerol.