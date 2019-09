La sobrada de Pepe a Marta Torné en 'Masterchef': "Si piensas que por ser mona llegarás más lejos, te equivocas" Ecoteuve.es 19/09/2019 - 10:36 1 Comentario

El juez se mostró muy duro con la actriz en el talent culinario de TVE

La segunda gala de Masterchef Celebrity volvió a regalar a la audiencia grandes momentos de emoción que acabaron con la expulsión de José Miguel Antúnez. El exjugador de baloncesto siguió la estela de Ana Obregón y abandonó las cocinas del talent en una noche en la que la tensión y la polémica también estuvo presente.

Tras el gran pique de Ana Milán con Paula Prendes (invitada junto a Oscar Higares por el programa para capitanear uno de los equipos) en la prueba de exteriores, el equipo azul se enfrentó a la prueba de eliminación. Yolanda Ramos, Juan Avellaneda y Alex Adrover se salvaron in extremis gracias a un juego previo con el que pudieron subir directamente a las galerías.

Así pues, Almudena Cid, Ana Milán, José Miguel Antúnez y Marta Torné fueron los aspirantes que tuvieron que luchar por no ser expulsados del concurso. Y aunque el deportista terminó siendo eliminado, fue Torné la que se llevó las críticas más duras por parte del jurado. "Es una pena, porque creo que sabes cocinar y se ve que tienes mano, pero este plato es muy elemental", empezó diciendo Samantha.

Pepe Rodríguez también valoró negativamente la elaboración de la presentadora: "Es un amasijo de muchas cosas: mucho puré, mucha ralladura de naranja, hay un exceso de grasa... Es un plato que no está bien", afirmó.

Fue entonces cuando Jordi Cruz tomó la palabra: "Yo voy a ser crítico contigo, no te va a gustar. Yo hablaré de tu actitud. No me ha gustado nada, te he visto desmotivada", comenzó diciendo al tiempo que Marta Torné lo negaba. "No, intento sobrellevar la situación como puedo", se justificó.

"Te he visto dando menos de lo que puedes dar. Muy tranquila, muy relajada...", insistió mientras la actriz volvía a llevarle la contraria. "No quiero que me lo discutas, quiero que lo analices. Llevas tiempo preparándote... y si tienes ganas de estar aquí, lo quiero notar", le pidió.

En ese momento, Pepe Rodríguez intentó apoyar el discurso de su compañero con unas desafortunadas palabras que dejaron descolocada a la concursante. "No es sólo una cosa de Jordi. Parece a veces como que una cara mona va a durar más en el programa y a lo mejor te equivocas. Hay que ponerse las pilas Marta, tómatelo en serio", concluyó el manchego, que enseguida fue duramente criticado por los espectadores por las formas en las que se dirigió a la catalana.

¿Qué hace Pepe diciéndole lo de "una cara mona" a Marta Torné? Te parezca lo que te parezca su plato o su actitud ese tipo de comentarios me sobran muchísmo..#MCCelebrity — Cristina. (@CrisUp_) September 18, 2019

Gracias a los que habéis contestado ????



A mí Marta Torné me cae mal pero el jurado se pasa muchísimas veces y tienen comentarios que dan asco. — Zaray (@MissDilau) September 18, 2019

Vaya comentario machista el de Pepe a Marta Torné... Tela #MasterChefCelebrity — Naira Lominchar (@NairaLomin) September 18, 2019

Me cae estupendamente Pepe... pero lo del comentario hacia Marta Torné ha estado totalmente fuera de lugar... #MCCelebrity — Patt ????? (@Patt0323) September 18, 2019

Qué feo y qué machista lo que le ha dicho Pepe a Marta Torné. #MCCelebrity — Curro Peña ?????????????? (@Currikitaum) September 18, 2019

¿La acaba de decir Pepe a Marta Torné que a lo mejor piensa que una cara mona dura más en el programa o lo entendí mal? #MCCelebrity — Elisa C.G (@CidGonzal) September 18, 2019

La caña que le han dado a Marta Torné en este programa ha sido desmedida e injusta. Y para colmo Pepe le dice que por ser cara bonita no iba a llegar más lejos. Me parece tremendo. Se inventan cada mierda que flipo. Al menos se ha salvado. — Nauzet (@nowseed) September 18, 2019

Es que mirad su cara ante el sin sentido y machistada que le ha dicho Pepe. #MCCelebrity https://t.co/7l2PBMAzyB — Wombat ???????? (@SrrWombat) September 18, 2019