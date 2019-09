El motivo del enfado entre María Patiño y Jorge Javier: "Lo ataqué como un mosquito" Ecoteuve.es 11:03 - 19/09/2019 0 Comentarios

El presentador y la colaboradora desvelan su desencuentro durante sus vacaciones

Jorge Javier Vázquez y María Patiño hicieron público en el Deluxe el desencuentro que tuvieron durante el verano después de que la periodista no le contase que se iba a casar. Este miércoles se volvieron a ver en Sálvame y ambos aclararon qué ocurrió.

"Tengo la sensación de que le fallé", empezó diciendo la periodista quitando hierro a los mensajes que le mandó y enfatizando por qué no le contó que se casaba. "No es un acto de desconfianza", dijo. "En Jorge confío plenamente".

"Me mando un mensaje, me sentí atacada y me revolví", contó Patiño. A continuación, el presentador empezó a explicar los detalles: "Le felicité por su cumpleaños [el 15 de agosto] y ella me dijo 'me he casado'. Me envió una foto de dos personas de espaldas y yo dije 'pero es que no sé si es ella ni al novio le reconozco'.

"Al cabo de los días, le dije a María que no tenía nada que escribir para el blog de Lecturas y entonces he pensado que voy a hablar sobre la confianza que tienes en mí, que no me lo has contado, que te iba a reventar la exclusiva... Al final acabé el mensaje diciendo 'fíjate que aburrido estoy que acabo escribiendo de esto", siguió Jorge. "El final del audio ni lo escuché", dijo ella.

El motivo de la disputa entre Jorge Javier Vázquez y María Patiño

Patiño entró en cólera de inmediato y le contestó totalmente enfurecida: "Eso soy yo para ti, solo unas líneas de tu blog ¿Qué quieres? ¿Carnaza? Pues ya la tienes". Y añadió: "Y te voy a decir una cosa, toda la gente que me quiere y mis colegas sabían que me casaba. Pregúntate por qué. Ahora sigue escribiendo para tu blog", relató Jorge que ya se puso muy serio contestando así a los mensajes. "Mira chata, por ahí ya no paso".

"Me sentí atacada porque era una situación donde él tenía razón y tenía la sensación de que lo iba a llevar a la revista. Entonces lo ataqué como un mosquito", confesó Patiño. Finalmente, los dos se reconciliaron en plató. "No quiero perder a Jorge en mi vida".