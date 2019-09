La actitud de Ana Milán desespera a Paula Prendes en 'Masterchef': "Está siempre a la contra" Ecoteuve.es 19/09/2019 - 8:52 0 Comentarios

"Me siento triste y atacada", respondió la actriz, que acabó llorando

Masterchef recibió este miércoles a dos antiguos concursantes. Paula Prendes y Óscar Hogares regresaron para ejercer de capitanes en la prueba de exteriores, pero eso no evitó que se encontraran con problemas inesperados.

Paula Prendes ejerció de líder del equipo azul, perdedor de la prueba. La organización fue un desastre y los platos salieron a destiempo. "El puesto me ha venido grande", reconoció la actriz, aunque los concursantes no pusieron de su parte.

Paula Prendes chocó especialmente con Ana Milán y así lo hizo saber al término de la prueba ante los miembros del jurado. "He encontrado problemas con una persona que está siempre a la contra: Ana Milán. Quiero que conste porque lo he considerado un problema".

"La capitanía tiene que ver con escuchar y yo no me he sentido escuchada. No he puesto piedras, solo he intentado hacer lo que creía mejor para mi equipo", se defendió la aspirante.

Ana Milán llora: "Me siento triste y atacada"

Prendes, molesta con la actitud de Ana Milán, siguió con su argumento. "He venido a ayudar y he intentado hacerlo lo mejor posible. He puesto toda mi buena voluntad", apuntó . "¡Quien me mandará a mí!"

"Me duele la frase de Paula. Me siento triste y atacada. Me duele", explicó Milán, que comenzó a llorar delante de todos sus compañeros. La intérprete recibió el apoyo de Elena Furiase. "He empatizado con ella. Me duele verla así porque sé que es una persona fuerte".