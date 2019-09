10 secretos que no conocías de Conchita, la famosa poligrafista de 'Sálvame' Ecoteuve.es 18/09/2019 - 20:11 0 Comentarios

La colaboradora del programa de Telecinco revela algunos detalles de su vida

Conchita Pérez Casorrán es uno de los rostros más míticos de Sálvame. Sin embargo, son pocas las cosas que se saben sobre la vida de la carismática poligrafista del Deluxe. Ahora, la colaboradora del programa de Telecinco ha concedido una entrevista en la que revela datos que jamás ha contado en la televisión.

La poligrafista más popular de España hace de este modo en Lecturas un repaso a su larga trayectoria profesional en el espacio de corazón de Mediaset, revela otros trabajos que ha tenido en el pasado y confiesa algunos secretos sobre su vida privada y su carrera como 'buscadora de la verdad'. Recogemos algunos de ellos.

1. Trabajó en la banca y dirigió un hotel de su familia

"Hace años trabajé en la banca y, como mandaba tanto y siempre iba con traje de pantalón, hubo un momento en el que me llamaban 'el hombrecito".

"Estuve 20 años dirigiendo un hotel familiar, hasta que vendimos. Tuve también una empresa de productos petrolíferos y aprendí a soldar. Cuando he emprendido un negocio, he querido saber hacer todo. También fui directora de gestión y monté gasolineras".

2. A sus 67 años, está cerrada al amor

"A esta edad ya no estoy abierta al amor. Estoy muy cómoda sin dar explicaciones a nadie".

"Soy soltera de vocación, no me veía casada. Veo muchas mujeres casadas y todo son problemas. Me envidian".

"Alguna vez me siento sola, pero tengo sobrinos que están pendientes de mí. Vivo entre Madrid y Zaragoza y tengo una vida estupenda".

3. Se declara ahorradora y compra en el chino

"Me da dolor de corazón gastarme 1.500 euros en un bolso. Compro cosas en los chinos. No soy gastadora".

"Cuando llego a la estación de tren para coger el taxi, cruzo al otro lado de la avenida porque es tres euros más barato [...] Muchas veces me quieren poner un coche para ir a Telecinco y me voy en el tren de cercanías".

4. Tiene tres polígrafos de más de 18.000 euros cada uno

"Tengo tres polígrafos, cada uno vale poco más de 18.000 euros".

"La sesión del polígrafo cuesta 375 euros, dura dos horas y media e incluye un informe".

5. El motivo por el que se hizo poligrafista

"Fui víctima de una falsedad que creó en mí una duda".

"Me formé en poligrafía profesional para que la gente no pasara por lo que yo viví".

"No hago el polígrafo por dinero, lo hago para ayudar a la gente".

6. Su madre no aprobó su salto a la televisión

"A mi madre no le gustó nada verme en la televisión. Al principio, sufrió mucho. [...] Cuando se me acercaba la gente lo llevó mejor. Falleció hace tres años y lo llevo fatal. La cuidé hasta el final. Me ha dejado un vacío tremendo".

7. La han intentado sobornar

"Si hablara de lo que sé de los famosos sería una indiscreción por mi parte. No tengo precio. Todo se irá a la tumba conmigo".

"Han querido comprarme. Saben que la verdad sale, pero no les dejo. ¡Ni hablar! Eso no se puede hacer".

8. Belén Esteban no engañó al polígrafo con su adicción a las drogas

"Es la más sincera de Sálvame. [...] Con ella, hubo dudas. Le hice un polígrafo cuando estaba intentando dejar la adicción y, luego, recayó. En aquel momento, era verdad que lo había dejado, necesitaba el apoyo de la gente y quiso hacer un poli para demostrarlo. Al final, lo consiguió. Su evolución es admirable. Es simpatiquísima, buena gente y muy cercana".

9. Quiere hacer el polígrafo a Isabel Pantoja

"Ojalá se lo pudiera hacer a Isabel Pantoja. La admiro muchísimo; y a su hija, también. Isa ha venido mucho al Deluxe y nunca ha accedido a hacerse la prueba, ni siquiera en momentos en los que había mucho interés social".

10. Ella sí fue capaz de burlar al polígrafo

"El el curso de aprendizaje, fui la única que pude engañar al profesor [...] A mí no hay forma de engañarme al nivel que yo trabajo".