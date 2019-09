Ana Obregón, tras su bronca con Vicky Martín Berrocal en 'Masterchef': "Cuando me apuñalan, yo devuelvo besos" Ecoteuve.es 18/09/2019 - 19:21 0 Comentarios

Ana Obregón ha reaparecido ante los medios tras ser expulsada en la primera gala de Masterchef Celebrity 4 y después de conocerse la recaída que ha sufrido su hijo Álex Lequio, que tuvo que ser ingresado hace dos semanas en Barcelona. La actriz atendió a la prensa durante la gala de los Premios Escaparate 2019 en la que recibió un donativo para la investigación del cáncer.

Y tras asegurar que se encuentra fuerte y declararse convencida de que su hijo logrará "ganar esta batalla", Obregón se pronunció sobre la gran bronca que vivió con Vicky Martin Berrocal y Marta Torné en su breve paso por las cocinas del talent culinario de TVE. "He recibido dos mil mensajes de la gente. No me lo podía creer. La gente me quiere y estoy orgullosa", ha afirmado la bióloga.

Ana Obregón asegura que los jueces le hicieron "un favor" al expulsarla a la primera de cambio: "No estaba para broncas porque había pasado un año difícil", afirmó a Diez Minutos la intérprete, que promete no guardar rencor a sus compañeras. "A mí cuando me apuñalan, yo devuelvo besos. Tengo otra batalla y mis prioridades son otras", ha declarado.

La actriz desvela además que Vicky Martín Berrocal no se ha puesto en contacto con ella tras el ingreso en el hospital de su hijo Álex: "Pero qué más da. Que le vaya bonito a todo el mundo", afirmó Obregón antes de hablar de su sonada ausencia en la presentación de Masterchef en el Festival de Vitoria.

"He recibido mensajes por parte de la productora (Shine Iberia) que no me lo creo, pero bueno. Yo no quería decir por qué no iba. Sólo les dije que eran causas inevitables. En ese momento no quería decirlo porque estábamos esperando los resultados", ha señalado.