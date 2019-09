Susanna Griso la lía al decir que Twitter es un "universo de borrachuzos a las tres de la mañana" Ecoteuve.es 18/09/2019 - 15:00 0 Comentarios

La presentadora acaba rectificando para que no malinterpreten sus palabras

Susanna Griso se ha convertido este miércoles en trending topic después de realizar unas polémicas declaraciones en pleno directo mientras presentaba Espejo Público. La presentador ha asegurado ante las cámaras de Antena 3 que las redes sociales "son un universo de borrachuzos a las tres de la mañana".

Todo ocurrió mientras se debatía sobre la importancia que se le da a Twitter y sobre la visibilidad que se le da a las corrientes de opinión que allí se generan. "Es un ejercicio de higiene mental trabajar sin ver las redes sociales, porque al final te afectan", empezó diciendo la catalana.

Griso no se quedó ahí y lanzó unas palabras por las que ha sido duramente criticada: "Al final es un universo muy reducido de borrachuzos a las tres de la madrugada", afirmó mientras una de sus colaboradoras le matizaba que "hay de todo". "No Pilar, es que es verdad", insistió la periodista.

Susanna Griso, obligada a rectificar en Twitter

Finalmente, intuyendo las críticas que iba a recibir, Susanna Griso ha matizado sus palabras: "Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato", ha querido aclarar.

La rectificación de Griso llegó tarde, pues enseguida se convirtió en uno de los temas más hablados en Twitter. La mayoría de los usuarios han cargado contra la presentadora por generalizar con un asunto en unos términos poco adecuados.