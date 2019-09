El duro insulto de Mila Ximénez a Dinio que no se escuchó en 'GH VIP' Ecoteuve.es 18/09/2019 - 13:14 1 Comentario

Los concursantes escondieron el ataque de la tertuliana a su compañero

Mila Ximénez volvió a ser protagonista de GH VIP en la emisión del primer Límite 48 Horas de la edición. La colaboradora de Sálvame acaparó toda la atención del reality al vivir una gran bronca con Antonio David Flores y vomitar en el jardín de la casa tras conocer la salvación de Hugo Castejón de la nominación.

Además, Ximénez tuvo un enfrentamiento con Dinio en directo después de que este comentara entre risas cómo le había salido la leche por la nariz tras una disputa con la tertuliana después de que esta le echara en cara no haber guardado para sus compañeros. "Yo no como casi nada y no tomo leche de vaca, pero quedaba muy poca leche para el desayuno, solo te dije eso", empezó recriminándole al cubano.

La cosa no quedó ahí y Mila y Dinio retomaron el asunto durante una de las publicidades de la noche. Al volver a conectar con la casa, Jorge Javier se interesó por lo ocurrido y Antonio David y el resto de concursantes decidieron no darle más importancia al conflicto, ya que había sido "muy desagradable".

Ahora, gracias a un vídeo captado por los seguidores del Canal 24 Horas, se ha podido conocer qué le dijo Ximénez a Dinio para que se molestara tanto. "Es muy injusto conmigo porque no estoy comiendo. Es muy mala gente, y va de gracioso. No como y te doy comida a ti, y que digas que te he montado un pollo a ti por comer... Eso es de ser un hijo de la gran puta", aseguró la veterana de la edición en unas duras palabras que enfadaron al cubano.

"Te estás pasando", le reprochó enseguida Adara al tiempo que Mila se arrepentía enseguida de su ataque. "Lo retiro, lo retiro", insistió. "Te estás pasando. Es muy feo eso que estás diciendo porque mi madre no es ninguna puta. Eso es muy feo", dijo molesto Dinio.

"Lo retiro, pero hay que ser muy mala persona", se quejó Mila Ximénez mientras Dinio aseguraba que lo iba a dejar pasar. "No te lo voy a tener en cuenta, pero llevas muchos años de plató para decirme eso, que es muy feo", dijo dolido. "De ti me parece lo peor. Decirme a mí que yo peleo por la comida me parece una injusticia, cuando incluso te meto en la boca comida mía porque yo no estoy casi comiendo", sentenció la sevillana.