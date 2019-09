Omar Montes salta de Telecinco a Antena 3: así fue su sorprendente aparición en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 18/09/2019 - 11:28 0 Comentarios

El cantante mantuvo un debate con Ainhoa Arteta sobre sus estilos musicales

"La ópera está de puta madre, es arte como el trap", aseguró el joven

"Unos gitanos fuertes me pagaron unos 80.000 euros por una actuación"

El Hormiguero volvió a sorprender este martes a los espectadores con uno de sus habituales experimentos sociales. Sin embargo, en esta ocasión no fue el ejercicio en sí lo que impactó a la audiencia, sino uno de sus protagonistas: Omar Montes, que saltaba de forma inesperada a Antena 3 tras ganar la pasada edición de Supervivientes en Telecinco.

Aprovechando la visita de Ana Guerra y Cepeda, concursantes de Operación Triunfo 2017, el programa quiso unir dos géneros musicales opuestos, la ópera y el reguetón, para evidenciar de forma curiosa las grandes diferencias que existen entre ambos estilos. Para ello, el espacio presentado por Pablo Motos juntó a la soprano Ainhoa con los urbanos RVFV y Omar Montes para hacer a todos las mismas preguntas.

Lea también: El 'troleo' de Wismichu y AuronPlay a Omar Montes tras su cutre debut como 'influencer': "Es la antinfluencia"

Así pues, enseguida salió a relucir que mientras la artista ha invertido todo su tiempo y dinero en su carrera, los segundos confesaban que no habían gastado apenas dinero en el desarrollo de su trayectoria. Y mientras que Arteta aseguraba ensayar varias horas cada día, Omar Montes reconocía que no practicaba sus actuaciones: "Para qué te voy a decir que sí, si no".

La soprano prometió por otro lado que "uno no se hace rico" como cantante de ópera. En el otro lado de la balanza, Montes recordó que "unos gitanos fuertes" le pagaron por una actuación en Cádiz entre 70.000 y 80.000 euros.

Acto seguido, Montes fue preguntado por el género musical de su 'oponente': "La ópera está de puta madre", empezó diciendo. "Eso es arte. Es como el trap", añadió antes de verse cara a cara con Ainhoa Arteta y RVFV para mantener un tranquilo debate. En él, la de Tolosa admitió que del reguetón "le chocaban las letras". Finalmente, tras la emisión de este reportaje, Montes apareció en el plató de Antena 3 en una intervención que pilló al público por sorpresa.