Antonio David Flores llora desconsolado en 'GH VIP' y recuerda su pasado con Rocío Carrasco: "El peor día de mi vida" Ecoteuve.es 18/09/2019 - 9:03 2 Comentarios

"Me denunció por violencia de género", explicó el concursante de Telecinco

Antonio David Flores protagonizó un momento de gran angustia en la gala de GH VIP que Mediaset emitió este martes. El ex de Rocío Carrasco se vio involucrado en un rifirrafe con algunos de sus compañeros, especialmente con Mila Ximénez, y acabó sufriendo una especie de ataque de ansiedad.

Antonio David Flores dijo que le había sentado mal un comentario de Mila Ximénez durante una discusión entre ésta y Dinio García.

De repente, comenzó a llorar de forma desconsolada y casi inexplicable, porque ni Jorge Javier Vázquez ni la audiencia sabían realmente lo que había ocurrido. La tensión se fue haciendo mayor y Antonio David tuvo que salir al jardín para respirar e intentar relajarse, pero no había manera.

El concursante seguía llorando y le faltaba la respiración. En ese momento, Mila salió a la calle y le pidió disculpas. "A veces soy una cerda, perdóname". Antonio David se abrazó a la colaboradora de Sálvame pero continuó llorando.

Lo peor de la noche, sin embargo, no había pasado. Antonio David tuvo que trazar la 'curva de su vida' y habló de su relación con Rocío Carrasco. "El peor día de mi vida yo estaba en el juzgado por una denuncia de mi exmujer y vino una funcionaria y me dijo que me habían denunciado por violencia de género", relató entre lágrimas.

"Cuando vi a los guardias civiles pensé que el fin de semana lo iba a pasar en el calabozo Marcó un antes y un después en mi vida porque pensé que iba a ser mi sentencia", contó. "Su exmujer le ha puesto una querella criminal por un delito de violencia de género de maltrato psíquico y maltrato físico, me dijo la juez", explicó Antonio David. "A partir de ahí, estos dos últimos años han sido muy difíciles en mi casa. No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel Eso me ha debilitado mucho, me ha dejado muy mal".