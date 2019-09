La confesión de Cristina Cifuentes a Carme Chaparro: "Ahora vivo de alquiler y con lo justo" Ecoteuve.es 17/09/2019 - 20:07 0 Comentarios

La expresidenta de Madrid confiesa su situación económica: "He empezado de cero"

Cristina Cifuentes ha reaparecido en televisión este martes, como invitada de Cuatro al día, programa de Carme Chaparro en las tardes del segundo canal de Mediaset. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha querido aclarar en directo las acusaciones que ha recibido desde que abandonara la política.

En primer lugar, Cifuentes ha asegurado que no recibe pensión tras dejar su cargo "más allá de los años que he cotizado". "No tengo coche, no tengo nada... porque eso lo quité cuando fui presidenta", le hizo saber a Carme Chaparro, que le preguntó directamente si le costaba llegar a fin de mes.

"¿Me cuesta llegar a final de mes? Hay que tener cuidado al contestar porque hay mucha gente en España con muchas dificultades", ha empezado diciendo. "Yo lo que tengo que decir es que he tenido que empezar de cero. No he podido reincorporarme a mi trabajo de la universidad. Soy funcionaria por oposición y no pude volver a mi trabajo en la Complutense porque algún medio de comunicación me tenía preparado un escrache mediático. Me han seguido con una cámara de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, entre otras cosas", ha afirmado.

Cifuentes insistió en que ha tenido que "empezar de cero" y recuperar su trabajo como abogada. "Soy colegiada y no es fácil abrirte camino cuando tu nombre está siendo permanentemente cuestionado. Estoy luchando como otros tantos españoles para intentar salir adelante. Cuando entré en política, económicamente tenía más posesiones y bienes que ahora, que vivo de alquiler y bien, pero con lo justo", sentenció.