Sofía Suescun se pronuncia sobre su supuesto beso con Suso: "Esto me puede perjudicar" Ecoteuve.es 17/09/2019 - 19:31 2 Comentarios

La navarra ha reaparecido en 'Mujeres y hombres y viceversa' para aclararlo

Sofía Suescun ha reaparecido este martes en Mujeres y hombres y viceversa para aclarar una información que dio el pasado domingo José Antonio Avilés en Viva la vida. El tertuliano aseguró que había pillado a la navarra y a Suso Álvarez besándose en una de las salas de Mediaset. De confirmarse, este hecho podría afectar a la relación que la joven mantiene con Kiko Jiménez, concursante de GH VIP 7.

"Yo represento a tu programa y no me puedes mentir. ¿Tú te has besado con Suso mientras estabas manteniendo una relación con Kiko?", preguntó Toñi Moreno, que interrumpía así el transcurso de su programa para dar voz a este inesperado conflicto. "Para nada", respondió enseguida Suescun asegurando que estaba al tanto de la noticia que dio Avilés en el espacio dominical de Telecinco.

"Lo han querido vender como que me he besado con Suso mientras Kiko está en GH VIP", lamentó Sofía, que para desmentirlo argumentó que llevaba sin ir al programa de Emma García "desde hacía más de un mes". "Las fechas no cuadran", señala. "Yo con Suso ya sabéis que tengo una relación de amigos, de compañeros. Es verdad que nos queremos mucho, pero nada más allá de una simple amistad", declaró antes de confesar que le ha "dolido" que Suso no hubiera negado en directo los rumores.

"Yo entiendo que igual le guste que se hable, pero sabe que estas cosas me pueden perjudicar", afirmó Suescun, que acusó a Suso de haberlo "dejado en el aire". "Lo peor de todo es que jamás ha habido nada entre nosotros desde hace muchos años", zanjó.