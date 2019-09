Risto Mejide responde a Toni Cruz tras llamarlo "homófobo" y "sexista": "Que haga programas de éxito" Ecoteuve.es 17/09/2019 - 19:03 0 Comentarios

El creador de 'OT' cargó contra el presentador en una entrevista a ECOTEUVE.ES

Risto Mejide se ha hecho eco este martes en Todo es mentira de las palabras que Toni Cruz, creador de Operación Triunfo, ha lanzado contra él en una entrevista a ECOTEUVE.ES. En ella, el que fuera máximo responsable de Gestmusic -junto a los hermanos Josep María y Joan Ramón Mainat- ha recordado cómo se produjo la salida del catalán como juez del talent durante su etapa en Telecinco.

"Tuvo un conflicto con Jesús y decidimos terminar. No puede ser que un jurado digas esas cosas. Era homófobo, era sexista... no me gustaba nada. Yo creo que era para tener protagonismo", empieza diciendo.

Lea también: Toda la historia de 'OT' contada por Toni Cruz, su creador: "Nunca debimos irnos de TVE"

"Dice que yo le despedí, pero no podía hacer eso, porque era rostro de la cadena. Fue la cadena la que lo sacó. Yo casi no hablaba con él", ha asegurado en palabras a este medio. "Se ha demostrado que era innecesario, los jurados siguen funcionando bien y no hace falta insultar ni malmeter", critica.

Risto Mejide ha recogido estas declaraciones en su programa de Cuatro y no ha dudado en responderle con una pullita: "La gente que trabaja no necesita hablar de los demás para seguir trabajando. Yo voy a seguir a lo mío. Darle protagonismo a alguien porque esté metiendo ahí... no me parece bien. Que haga programas de éxito y volveremos a hablar de él", ha sentenciado.