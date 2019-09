Mila Ximénez se siente "humillada" y "engañada" en 'GH VIP': "Da vergüenza verme" Ecoteuve.es 17/09/2019 - 16:56 0 Comentarios

"Merecemos un mínimo de dignidad", dice. "Esto parece 'GH Gusano', es peor que 'Supervivientes"

Mila Ximénez no está bien en la casa de GH VIP. La colaboradora lleva una semana protestando por las condiciones del programa y son varias las veces que ha amenazado con abandonar.

"Este es el GH más humillante. La gente debe de estar riéndose. Somos como gusanos. Estoy muy desanimada", ha dicho Mila Ximénez. "Esto es muchísimo más duro que Supervivientes".

"Si es GH VIP, nos habéis engañado. Igual es GH Gusano. Nos merecemos un mínimo de dignidad y veo creo que la estoy perdiendo", se sinceró en el confesionario.

"Dormimos en el suelo, no me puedo arreglar la cara, no tengo capacidad de lavarme el pelo ni tener un mínimo de presencia física", relató a punto de las lágrimas. "Da vergüenza verme. No descanso. Me da vergüenza estar con esta cara. Esto no es justo".