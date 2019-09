El gran enfado de Risto Mejide con un acróbata en 'Got Talent': "¿Se puede ser más sobrado?" Ecoteuve.es 17/09/2019 - 11:18 0 Comentarios

El juez protagonizó el primer rifirrafe de la edición en el programa de Telecinco

El arranque de la nueva edición de Got Talent en Telecinco no ha estado exento de polémica. Risto Mejide no pudo evitar mostrar su lado más crítico ante la actitud de concursante que terminó haciéndole explotar en directo. Se trata de Charlie Plaçais, un acróbata que realizó una serie de ejercicios con una bañera.

El joven, procedente de Francia, llegó al plató del talent dispuesto a impresionar a los cuatro jueces y lo primero que hizo fue quitarse la camisa para meterse en la bañera y hacer una serie de acrobacias enganchado a unas telas. Mientras tanto, Risto mostraba cara de indiferencia: "¿Se puede ser más sobrado?", preguntó al aire ante las formas con las que entró al escenario Charlie.

Al acabar la actuación, Mejide volvió a enfadarse con el concursante por no mirar a Dani Martínez a la cara mientras este le daba su valoración. El catalán le advirtió entonces que no le iba a mirar mientras le daba su veredicto.

"Yo tengo toda la noche, no me importa", respondió Charlie en un comentario que enfadó más a Risto. "Yo no, a mí se me está haciendo larga", lamentó. Finalmente, el joven acusó al juez de ser "un hombre celoso", comentario por el que Risto casi acaba abandonando el plató.