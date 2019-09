José Yélamo, obligado a dar explicaciones tras ser acusado de 'calentar' a independentistas: "Fue irónico" Ecoteuve.es 16/09/2019 - 19:16 0 Comentarios

El periodista de La Sexta ha sido blanco de críticas tras un controvertido gesto en directo

José Yélamo, presentador de Más vale tarde, se puso en la picota a raíz de la conexión en directo que hizo el miércoles 11, día de la Diada, para informar de los actos convocados por los CDR en los aledaños del Parlament de Cataluña.

Antes de iniciar su conversación con Mamen Mendizábal, los espectadores pudieron ver a Yélamo hacer un gesto a los independentistas a través de una pequeña ventana que aparecía en el plano.

Un detalle que sirvió para que acusaran al periodista de 'calentar' a los presentes. Inmediatamente después, su conexión fue boicoteada a gritos de 'prensa española, manipuladora'.

Así las cosas, Yélamo se ha visto obligado a dar explicaciones sobre lo ocurrido. Lo ha hecho este lunes a través de Twitter. "No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas", empieza diciendo.

"Cuando llevas cuatro horas aguantando insultos personales, lanzamientos de objetos, escupitajos, descalificaciones por tu acento andaluz y empujones mientras trabajas, hay que decir que no todo vale", continúa.

"El gesto que ha sido malinterpretado fue una reacción irónica a quienes estaban al acecho de mi conexión en directo para sabotearla. Fue tan solo la expresión de mi hartazgo".

Cuando llevas 4 horas aguantando insultos personales, lanzamientos de objetos, escupitajos, descalificaciones por tu acento andaluz y empujones mientras trabajas, hay que decir que no todo vale. — José Yélamo (@jjyelamo) September 16, 2019